La Russa | sono certo che mio figlio Leonardo non ha compiuto nessun atto penalmente rilevante

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mionon abbiaalcun“. Ovvero non si sia macchiato di una violenza. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La, intervenendo sulla vicenda che vede coinvolto il19enne, denunciato di violenza da una ragazza di 22 anni. “Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia, affinché faccia chiarezza con la maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio”, aggiunge la seconda carica dello Stato. “Di sicuro – aggiunge nella nota con la quale commenta la vicenda – lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall’avvocato estensore che – cito ...

'Assolto' il figlio, al quale specifica 'non mi sento di muovergli alcun altro ... Una sostanza che lo stesso Leonardo certo non ha mai consumato in vita sua'.

Leonardo Apache è il figlio di 19 anni di Ignazio La Russa, che risulta indagato per stupro. Leonardo Apache è il figlio 19enne di Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale ai danni di una ...