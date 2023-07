La Russa | ragazza denuncia | «Violentata dal figlio Leonardo dopo una serata in discoteca» Indaga la procura di Milano

Leonardo La, figlio del presidente del Senato Ignazio, è indagato dalla procura di Milano per violenza sessuale dopo la denuncia presentata, nei giorni scorsi, da una. "E' una vicenda tutta da ......dalla famiglia La, Adriano Bazzoni, dopo aver premesso di non aver visto le carte, ha spiegato che quella notte ad avviso di Leonardo non vi fu alcuna forma di costrizione e che laera '......2019 (Fotogramma) Leonardo La, figlio del presidente del Senato Ignazio, è indagato dalla procura di Milano per violenza sessuale dopo la denuncia presentata, nei giorni scorsi, da una

La Russa, ragazza denuncia: «Violentata dal figlio Leonardo dopo una serata in discoteca». Indaga la procura d ilmessaggero.it

Una 22enne avrebbe sporto denuncia contro Leonardo Apache La Russa per una presunta violenza avvenuta a Milano lo scorso maggio ...(Adnkronos) – La parola prudenza è quella che più viene pronunciata in procura, consapevoli che dato il lasso temporale trascorso tra i fatti e la denuncia e la fuga di notizie sulla stampa l’indagine ...