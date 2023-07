La Russa | ragazza denuncia | «Violentata dal figlio Leonardo dopo una serata in discoteca» Il presidente del Senato | «Certo che non abbia fatto niente di penalmente rilevante»

Una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua", dice Ignazio La. "Come può unaaver assunto cocaina e non ricordare nulla fino all'indomani", si ...E ancora, Laha aggiunto di aver rivolto al figlio 'una forte reprimenda per aver portato in casa nostra unacon cui non aveva un rapporto consolidato'. E ancora: ' Non mi sento di ..."Inoltre - conclude La- incrociata al mattino, sia pur fuggevolmente da me e da mia moglie, laappariva assolutamente tranquilla. Altrettanto sicura è la forte reprimenda rivolta da me ...

La Russa, ragazza denuncia: «Violentata dal figlio Leonardo dopo una serata in discoteca». Il presidente del S ilmessaggero.it

Il presidente del Senato interviene in merito alla notizia di un'inchiesta della Procura di Milano a carico del terzogenito denunciato per violenza sessuale da una 22enne ex compagna di scuola ...Leonardo La Russa indagato per violenza sessuale. L’episodio risale allo scorso 18 maggio, quando la 22enne, in compagnia di un'amica, va in una famosa discoteca vicino al Duomo e si risveglia nel let ...