La Russa | ' Mio figlio non ha commesso atti di rilievo penale' La Schlein | ' Disgustoso'

E quanto afferma il Presidente del Senato Ignazio Ladopo aver parlato con il suo terzogenito, 19 anni, indagato per violenza sessuale . "figlio - ha aggiunto la seconda carica dello Stato -...E sulla ragazza che ha dichiarato di aver subito violenza Laha sollevato dubbi: "Per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrarefiglio. Un episodio di cui Leonardo ...Roma, 7 lug. " "La ragazza aveva assunto cocaina'. 'Dubbi su denuncia afiglio dopo 40 giorni'. Quelle di Ignazio Lasono dichiarazioni indegne per un presidente del Senato e per chi ha il dovere di rappresentare le Istituzioni con disciplina e onore. Non solo: ...

"Ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante". E quanto afferma il Presidente del Senato Ignazio La Russa dopo aver parlato con il suo terzogenito, 19 ...