Così Giacomo, della segreteria nazionale di Azione, commenta su Twitter le parole di Ignazio Lain difesa del figlio Leonardo, accusato e denunciato da una 22enne di stupro.

La Russa, Leonelli (Azione): “Non può sostituirsi ai giudici, deve dimettersi” Globalist.it

La Russa, Leonelli (Azione): "Siccome lui è il presidente del Senato, ha la presunzione di potersi sostituire al giudice precostituito per legge. Deve lasciare".Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “La Russa non può continuare a fare il presidente del Senato. E sia chiaro: il problema non è cosa può aver fatto o meno il figlio, ma la presunzione di sostituirsi in virtù ...