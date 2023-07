La Russa difende il figlio dall’accusa di stupro | “Lei sotto effetto di cocaina e denuncia dopo 40 giorni”; Schlein lo attacca | “Disgustoso e sessista”

Il presidente del Senatoil figlio 'Dopo averlo a lungo interrogato - afferma Ignazio La- ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. ...E contesta anche la denuncia "presentata " dice Ignazio La" dopo quaranta giorni dall'avvocato estensore che, cito testualmente il giornale che ne dà notizia, occupa questo tempo per rimettere ...Azione: 'Non può continuare a fare il presidente del Senato' Sullo stesso argomento: Lail figlio accusato di violenza sessuale: "Il racconto della ragazza lascia dubbi" Il Pd informe ...

La Russa difende il figlio accusato di violenza sessuale: “Dubbi sulla ragazza: aveva preso cocaina”. Schlein… la Repubblica

Accusato da una 22enne, i fatti risalgono al 18 maggio dopo la discoteca. Il presidente del Senato: 'Mio figlio non ha compiuto un atto penalmente rilevante'. L'avvocato della ragazza: 'In corso le no ...“Disgustoso”. Elly Schlein si scaglia contro Ignazio La Russa per le parole usate nel difendere il figlio dalle accuse di violenza sessuale. Il presidente del Senato ha contestato i tempi della ...