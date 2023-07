La Russa difende il figlio da accusa di stupro Poi precisa | Frainteso | non incolpo lei

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una ragazza di 22 anni ha denunciato di essere stata violentata il 18 maggio scorso da Leonardo Apache La19enne del presidente del Senato, dopo una serata in discoteca. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta.

poi il 'buio' fino al risveglio, la mattina dopo, intorno a mezzogiorno nella casa di famiglia del giovane, in 'stato confusionale, nuda nel letto con accanto Leonardo Apache La Russa', anche lui nudo. 'E' stata una scelta condivisa - spiega - di trascorrere la serata insieme e di andare a casa di Leonardo La Russa'. Il legale, che oggi ha intenzione di recarsi in Procura per un incontro con il pubblico ministero.

