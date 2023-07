La Russa | “Certo che mio figlio non abbia compiuto atto penalmente rilevante”

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – "Dopo averlo a lungo interrogato, ho la certezza che mioLeonardo nonalcun". Ossia non si sia macchiato di una violenza. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La, intervenendo sulla vicenda che vede coinvolto il19enne, denunciato per violenza sessuale da una ragazza di 22 anni. "Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia, affinché faccia chiarezza con la maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio", aggiunge la seconda carica dello Stato. "Di sicuro lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall’avvocato estensore che – cito testualmente il giornale che ne dà ...

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nell ...