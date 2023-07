La Russa | “Certo che mio figlio non abbia compiuto atto penalmente rilevante”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il presidente del Senato dopo l'accusa di violenza sessuale alLeonardo: "Dubbi su ragazza che aveva assunto cocaina, incrociata al mattino e sembrava tranquilla. Unico rimprovero a mioè per aver portato in casa una sconosciuta" “Dopo averlo a lungo interrogato, ho la certezza che mioLeonardo nonalcun”. Ossia non si sia macchiato di una violenza. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La, intervenendo sulla vicenda che vede coinvolto il19enne, denunciato per violenza sessuale da una ragazza di 22 anni. “Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia, affinché faccia ...

Una sostanza che lo stesso Leonardo sononon ha mai consumato in vita sua". L'incrocio in casa il mattino dopo Lo stesso Laviene citato quando si ricostruisce quel che è avvenuto la ..." Lascia oggettivamente molti dubbi - continua La- il racconto di una ragazza che, per sua ... Una sostanza che lo stesso Leonardo sononon ha mai consumato in vita sua". "Inoltre, ...E' quanto afferma in una nota il presidente del Senato Ignazio Lacon riferimento alle ... Una sostanza che lo stesso Leonardo sononon ha mai consumato in vita sua. Inoltre, incrociata al ...

La Russa: "Certo che mio figlio non abbia compiuto atto penalmente ... Adnkronos

Roma, 7 lug. (askanews) - "Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante". E' ...(Adnkronos) - "Dopo averlo a lungo interrogato, ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante". Ossia non si sia macchiato di una violenza. Lo afferma il pr ...