La Russa | Bonelli Avs | ' Accusa la vittima | le sue parole sono inaccettabili'

Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha duramente attaccato Ignazio Ladopo le parole contro la presunta vittima di violenza sessuale da ...Lo scrive in una nota Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, commentando le parole di Ignazio Laa difesa del figlio Leonardo, ...A FdI crea imbarazzi anche la gestione di palazzo Madama di Ignazio La. Ovviamente l'esito ...era finito anche all'esame della magistratura per un esposto del leader dei Verdi Angelo: la ...

Milano: Bonelli (Avs), 'vergognoso che La Russa scagioni figlio a ... Il Dubbio

La difesa di Leonardo Apache La Russa, accusato di violenza sessuale, scatena le opposizioni. Bonelli: "Vergognoso che scagioni il figlio a discapito ...La Russa, Leonelli (Azione): "Siccome lui è il presidente del Senato, ha la presunzione di potersi sostituire al giudice precostituito per legge. Deve lasciare".