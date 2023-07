La Riforma Cartabia e la Semplificazione del Processo di Divorzio

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 07/07/2023 – La legge è in continua evoluzione per adattarsi alle mutevoli esigenze della società, e il diritto di famiglia non fa eccezione. In questo contesto, laha introdotto importanti novità che riguardano ildi, aprendo la strada a un’opportunità che semplificherà notevolmente la fine dell’unione coniugale. L’avvocato matrimonialista Roma, Antonietta Maria Toscano, esperta in diritto di famiglia, si impegna a offrire il proprio sostegno e competenza in questo campo, aiutando i suoi clienti a navigare con successo attraverso il percorso legale del. Prima della, coloro che desideravano ottenere ildovevano intraprendere una procedura complessa e spesso lunga. Era ...