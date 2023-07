La Rai si ispira a Uomini e Donne con un nuovo dating show | concorrenza per Maria De Filippi?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 7 luglio 2023) Secondo TvBlog, la Rai starebbe architettando l’arrivo di unche sembra richiamare fortemente lo stile di. Tuttavia,De, la regina indiscussa del genere, sembra non essere intimorita dallae nonostante la similitudine tra i due programmi, la conduttrice di punta di Mediaset mantiene la sua posizione di leader incontrastato nella fascia oraria di riferimento. Unformat avvincente con Lorena Bianchetti alla conduzione Il, il cui nome non è ancora stato svelato, vedrà Lorena Bianchetti come conduttrice di punta. Il programma, prodotto da Casta Diva Group, potrebbe andare in onda nel fine settimana, ma la ...