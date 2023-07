La ragazza e l' ufficiale | le anticipazioni della quinta puntata

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 luglio 2023) Seyit ha deciso: nonostante la contrarietà del padre, lascerà la famiglia per raggiungere Istanbul. Ma proprio quando i due stanno per scappare, ecco il dramma: i ribelli raggiungono la tenuta e uccidono i genitori del ragazzo. Si annuncia ricca di colpi di scena lade Lae l', la serie turca trasmessa da Canale 5, che racconta la vera storia dell'amore tormentato tra un soldato dell'esercito zarista e la giovane moglie che fuggono dalla Russia Bolscevica, contro il volere delle rispettive famiglie, intraprendendo un pericoloso viaggio verso la Turchia. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio in onda venerdì 7 luglio. Lae l', leSura ...