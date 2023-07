LA PROMESSA | ANTICIPAZIONI PUNTATE 10-14 LUGLIO 2023 | LA FESTA DI COMPLEANNO DELLA MARCHESA

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lae trame dal 10 al 14soap iberica in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:45 Cordoba, 1913. Mentre la Spagna è devastato da alcuni conflitti, c’è un luogo in cui, almeno in apparenza, regna la pace: è il Palazzo La Promesa, nella valle di Los Pedroches, di proprietà dei Marchesi di Lujan. E’ proprio qui che Jana si fa assumere come cameriera per scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e di suo fratello. La situazione si complica quando Jana si innamora di uno dei figli dei ricchi marchesi, Manuel. Con Jordi Coll. PUNTATA DEL 10Curro si scusa con Jana su pressione di Alonso. La ragazza trova l’orecchino di Jimena sotto l’aereo, che restituisce al suo proprietario in presenza di Manuel. Ma ...