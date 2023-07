La preda perfetta | tra i migliori film con Liam Neeson

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) LACanale 20 ore 21.05 con, Dan Stevens, David Harbour. Regia di Scott Frank. Produzione USA 2014. Durata: 1 ora e 54 LA TRAMA Tra iaction movies con. Che stavolta non ha per le mani il solito personaggio di vendicatore incaponito, ma un solido charachter, uno dei più amati dai lettori di libri gialli, il poliziotto Matt Scudder dei romanzi di Lawrence Block. Scudder . All'inizio delè messo proprio male. Cacciato dalla polizia per faccende di alcolismo, è costretto a barcamenarsi come detective privato. Barcamenarsi davvero penosamente, senza troppa scelta riguardo alla clientela. L'ultimo che l'ha ingaggiato è un trafficante di droga che vuol vendicare la morte della moglie. Scudder deve solo ...