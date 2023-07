(Di venerdì 7 luglio 2023) La storia della Santanché grida vendetta. La ministra è veramente senza.Emilia Casolivia email Gentile lettrice, La Notizia ha dato ampi resoconti del caso: io qui mi limito a qualche amara osservazione. Cosa ci si aspettava da una compagineadusa a concepire la cosa pubblica come “cosa loro”? E questo a partire dalla Meloni, che in passato votò tutte le schifezze ad personam, per arrivare ai tanti politici locali finiti in manette per malversazione. Questa classeespone la sua natura anche con un caso tipico dell’arroganza del potere qual è l’uso abnorme degli aerei di Stato, da parte di diversi ministri, come dimostrato da un’inchiesta di Repubblica sui primi tre mesi di governo. Tra l’altro risultò che le delegazioni della “Fratella d’Italia” erano il doppio più numerose di quelle di Conte. Da allora il sito ...

La politica ha finito il pudore | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

La storia della Santanché grida vendetta. La ministra è veramente senza pudore. Emilia Casoli via email Gentile lettrice, La Notizia ha dato ampi resoconti del ... Leggi su Sky TG24 l'articolo Casi Delmastro e Santanchè, P. Chigi contro i giudici: magistratura non faccia politica ...