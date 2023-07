La passione per i viaggi | Ognuno a modo suo

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Esplorando il mondo con un’unica, ma in modi diversi: icome espressione individuale di scoperta e avventura In aereo, in nave, in auto, a piedi; da soli, in coppia, con la famiglia, con gli amici; in tutte e quattro le stagioni; con il corpo, con la mente, con lo spirito; con aspettative simili e bagagli diversi, tutti amiamoare,suo. Per questo, risulta difficile dare una definizione univoca alla più bella delle propensioni umane. C’è chi parte per ricreare il vuoto dal quotidiano e chi per riempirlo, quel vuoto. Se pensiamo che la vita stessa inizia con uno, questo ci aiuta forse a percepire come questa spinta sia davvero innata nell’essere umano. Nel corso della storia, l’uomo è partito, prima per soddisfare le esigenze di ...