La nuova direttiva CER riconcilia sicurezza fisica e logica

... l aCER completa il panorama normativo europeo , offrendo un punto di vista all - hazard e risk - based Lasulla resilienza e quindi sulla sicurezza cinetica delle ...Non possiamo ancora sapere se sarà questo il caso del DMA e di tutti i suoi obblighi e limiti, ma sappiamo che se almeno in parte laverrà rispettata, allora il panorama digitale ...Latranche di restrizioni fa... Prigionieri di una struttura fragile come Internet Che l'... Lafinale, che Klaus Schwab ha postato in inglese sul web a conclusione dell'ultimo World ...

Smog: per la Commissione la nuova direttiva sull'aria produce ... Agenzia ANSA

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...almeno secondo la versione non definitiva della direttiva europea. Questi interventi permetteranno di inquinare meno e di risparmiare energia: il Mase stima che tramite nuovi interventi finanziati ...