La new entry nel cast dell' ultimo Indiana Jones sul red carpet è sinonimo di raffinatezza e originalità Grazie ad abiti raffinati e tonalità affascinanti

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sarà un’estate all’insegna del grande cinema. Mentre si dovrà attendere ancora un po’ per Barbie di Greta Gerwig, è uscito qualche giorno fa nelle sale italianee Il Quadrante del Destino, quinto ecapitoloa saga che vede protagonista l’archeologo interpretato da Harrison Ford. Accanto a lui Phoebe Waller-Bridge, attrice, sceneggiatrice e produttrice britannica. E se nella pellicola non possono mancare camicie in lino e cappelli dall’allure iconica, sul redWaller-Bridge è diventatadi una femminilità essenziale, fatta di silhouette rigorose e neri profondi. Con qualche twist inaspettato. Harrison Ford: ...