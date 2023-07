La morte di Syd Barrett | il diamante pazzo dei Pink Floyd

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Con ladi Sydil 7 luglio del 2006 si chiuse per sempre un cerchio. Non si chiuse a Richmond nel ’68, né nel 1975 quando ricomparve come un fantasma a gli Abbey Road Studios mentre istavano registrando Wish You Were Here, né con il suo incedere lento verso la metropolitana in quell’istante in cui la band lo vide per l’ultima volta. Va detto che sono in molti a sostenere che quella strana apparizione negli Studios non sarebbe stata un evento unico, bensì Syd avrebbe visitato più volte gli ex compagni in sala regia. Negli anni, infatti, è spuntata una polaroid di Nick Mason in cui vediamo Syd sempre sovrappeso, pelato, ma con una maglietta diversa dalla camicia stazzonata dello scatto iconico. Sydè quel parente scomodo citato da L’Esorcista, l’amico ingombrante, la ...