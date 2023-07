La modifica dei messaggi di WhatsApp è disponibile per tutti

...il centrodestra ha presentato un emendamento all'articolo 26 della legge 26/93 in cui si... ma care al mondocacciatori, di cui presidente e vicepresidente di Commissione sono noti ...L'accettazione o ladati riportati nel 730 precompilato possono esigere un diverso comportamento da parte del contribuente, come nel caso della detrazione delle spese sanitarie . Il ...A causa dell'eccezionale aumentocosti dovuti all'inflazione ecrescenti e continui ...cambio operatore può essere esercitato entro un periodo di 60 giorni specificando come causale "...

“CASTAGNA CUNEO” e “MELA ROSSA CUNEO” Richieste di ... Confartigianato Cuneo

Come agisce questo intervento dietetico finalizzato ad assecondare il normale alternarsi del giorno e della notte ...Modificare le spese sanitarie indicate nel 730 precompilato impone l’obbligo di conservare fatture e scontrini. Ecco cosa sapere per non incappare in errori facilmente evitabili ...