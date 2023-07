La legge europea sulla natura può cambiare le cose | che il Parlamento dimostri da che parte sta

(Di venerdì 7 luglio 2023) di Antonella Galetta Il Manifesto per la, sottoscritto da 150 organizzazioni italiane e territoriali e da un gran numero di scienziati, si conclude sottolineando che lache verrà votata l’11 luglio può essere un’opportunità perveramente le. Ileuropeo lo approvi convintamente! Questaè un’occasione per rigenerare lae garantire sostenibilità, futuro e benessere per i cittadini. Bisogna ripristinare almeno il 20% del territorio terrestre e marino dell’Unione, gli ecosistemi andati persi a causa dell’uomo, rilizzare i corsi fluviali abbattendo le barriere artificiali dove creano più danni che benefici, ...

Questo ampio sondaggio, che interessa 744 comuni dell'Unione, fornisce preziose ... Questi risultati, siin una nota, sono della massima importanza in quanto i comuni rappresentano quasi ...Quellaè una elezione che vede il M5S arretrare (alle ultime elezioni ha totalizzato il 17% ...e dunque i parlamentari eleggibili considerando anche che si tratta di un'elezione con una...... la sentenza non è vincolante per lapolacca, poiché è stata impugnata dal Tribunale costituzionale polacco, la cui imparzialità è messa in discussione anche dalla Commissionee dalla ...

Cosa sono la legge europea e la legge di delegazione europea Fondazione Openpolis

Caduto il divieto di esportazione di missili e bombe in Arabia Saudita, l’Associazione confindustriale delle aziende della Difesa auspica una modifica alla legge 185/90 e censura i vincoli etici che f ...La bozza di legge in discussione presso il paralamento tedesco sempra condurre alla prima fase di legalizzazione della cannabis ...