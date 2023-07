La Lazio all’assalto | presentata la maglia per la prossima stagione | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Obiettivi importanti in casa. La2023/24 sarà il 50° anniversario del primo storico scudetto biancoceleste. Per celebrare la ricorrenza, le maglie dellasono ispirate a quella iconica squadra guidata da Tommaso Maestrelli. La divisa è caratterizzata dall`iconica aquila Olympia impressa sulla parte anteriore con un design in rilievo tono su tono, ottenendo così un tocco classico ma con un look moderno che rende omaggio alla1973-74. Il design del nuovo kit away omaggia lo scudetto conquistato da Chinaglia e compagni con il tricolore della bandiera italiana inserito nelle strisce in rilievo sulla parte anteriore e nelle strisce utilizzate sul bordo dei polsini. L`audace colorazione all-navy riflette la forza del club e rafforza il suo coraggio di lottare in questa ...