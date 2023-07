"Eclettico, innovativo e competente: questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere il profilo di Cristiano Giuntoli, fresco direttore sportivo della Juventus": così il club bianconero ...La presentazione con un tweet e una breve nota 'Cristiano Giuntoli è con noi! In bocca al lupo Cristiano ealla Juventus!' È arrivato l'annuncio ufficiale dellaper quanto riguarda il passaggio di Giuntoli da ds dal Napoli allaLa società bianconera lo ha presentato con una breve nota ...In bocca al lupo Cristiano ealla Juventus!'. Per il dirigente, accordo fino al 2028 .

La Juve dà il benvenuto a Giuntoli, 'eclettico e innovativo' - Calcio Agenzia ANSA

"Eclettico, innovativo e competente: questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere il profilo di Cristiano Giuntoli, fresco direttore sportivo della Juventus": così il club bianconero ufficia ...