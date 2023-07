La Germania non darà bombe a grappolo per l' Ucraina

Maè finita qui; come sebastasse, infatti, qualcuno ha pensato bene di assicurare alla ... Il Ponte, peraltro nato in. I problemi con la linea del tempo Ad arricchire la galleria ......e chirientra nei piani di Garcia. Come ad esempio Lozano, per il quale si aspetta l'offerta dall'Arabia o dal Messico . C'è anche Demme pronto a partire e destinato a tornare in. In più ......Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz in Cina e la visita del premier cinese Li Qiang ine Francia dovrebbero spingere ulteriormente questa auspicata cooperazione. Tuttavia,solo ...

Germania, l’economista Fuest avverte: “I prossimi anni saranno difficili, sudore e lacrime” Agenzia Nova

Nasce il concorso ufficiale per i collezionisti di carte Pokémon di Germania, Francia e Regno Unito: che possa arrivare anche in ItaliaLa Germania non invierà munizioni a grappolo all'Ucraina in quanto firmataria della Convenzione Onu che vieta la produzione e l'uso di questo tipo di arma ...