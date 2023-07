“La Fondi che non ti aspetti” torna il trekking targato Pro Loco

(Di venerdì 7 luglio 2023)in occasione dell’estate fondana “Lache non ti” ilurbanoPro. Nel pomeriggio di domenica 9 luglio 2023 dalle ore 18:30 raduno dei camminatori presso il giardino villa Cantarano di, attualmente sede dell’Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di, situata tra piazza Porta Vescovo e via Damiano Chiesa. Si partirà per una camminata tra le bellezze e i segreti del centro storico di, alla scoperta dell’antica cinta muraria e delle perdute porte d’accesso alla città. Seguendo il perimetro dell’antico “castrum” romano, la cui forma è giunta pressoché immutata fino a noi, con i suoi quattro ingressi situati in corrispondenza ...

... ciòcambia è la finalità a cui saranno devolute le entrate. Purtroppo nei primi giorni di ... per la messa in sicurezza del territorio, occorrono molti. Si è quindi pensato alla quarta ...Stupisce quindiad aver depositato la nomina formale di un avvocato nell'ambito della stessa ...all'iniziativa dell'Anci sul Pnrr (Missione Italia 2021 - 2026) per chiedere maggioriper il ......per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza a questisi può avere accesso anche per sostenere i costi relativi a una figura centrale nel funzionamento dei comuniè ...

Trekking urbano ''la Fondi che non ti aspetti'': appuntamento ... Comune di Fondi

Per 30 voti non eletto presidente della Repubblica nel '92, poi travolto da Mani pulite. È stato l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...