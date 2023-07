La follia che sfreccia su due ruote

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 luglio 2023) A Milano - ma non solo qui - si svolge una battaglia tra molti di coloro che usano bici o monopattino, il Codice della strada e il resto della città. Ok il mezzo eco e la sicurezza. Ma, ancora prima, ci vuole rispetto. Per tutti. Si può dire o no che Milano, soprattutto in certe zone, non è una città per biciclette e monopattini? Siamo di fronte, anche qui, a un tabù ecologista e ambientalista che ci vieta di vedere la realtà così com’è? Eppure gli incidenti ci sono stati e continuano a esserci, tant’è vero che in piazza Durante a Milano, dove è morta una donna travolta da una betoniera, ciclisti e associazioni di bikers sono scesi in piazza, in quella piazza milanese, per chiedere più protezione e più sicurezza, bloccando il traffico per ore. Se non c’è dubbio sull’opportunità di chiedere prevenzione e sicurezza, sarebbe altrettanto opportuno che l’amministrazione comunale capisse una ...