La fine di Telekabul | chi arriva nella nuova Rai

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset dei giorni scorsi, oggi è stato il turno della Rai. All’Auditorium di via Guglielmo Marconi a Napoli è stata presentata la programmazione 2023-2024 con il presidente MariSoldi, il direttore generale Giampaolo Rossi e l’Ad Roberto Sergio: “Abbiamo fatto un grande sforzo per innovare, sperimentare e fare in modo che i palinsesti fossero ulteriormente arricchiti di professionalità e contenuti. Abbiamo 30 nuovi programmi – ha spiegato Sergio – e parecchi talent in più. Aggiungere vuol dire esser più pluralisti di quello che siamo stati in passato: un investimento per il futuro della Rai”. Il pomeriggio di Rai1 vede il ritorno di Caterina Balivo con La volta buona mentre lo storico volto del Tg1, Francesco Giorgino, sbarca in seconda serata con il programma di approfondimento XXI Secolo. Sul fronte intrattenimento ...