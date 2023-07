La donna che ha falciato la famiglia in Veneto è insensibile

Leggi su agi

(Di venerdì 7 luglio 2023) AGI - Angelika Hutter, 31 anni, originaria di Deggendorf nella Baviera orientale, "è una". Lache giovedì a Santo Stefano di Cadore (Belluno) ha investito e ucciso tre persone, tra cui un bambino di due anni, "non ha mostrato alcun segno di pentimento o di rimorso", dice chi ha partecipato all'interrogatorio e l'ha vista dopo l'incidente. Vivrebbe di espedienti e la vecchia Audi A3 nera lanciata a velocità altissima contro la famigliola a passeggio sul marciapiede sarebbe la sua casa. All'interno i carabinieri hanno trovato vari oggetti, una sorta di 'discarica', bottiglie d'acqua, coperte, ma anche vestiti sporchi e cibo. Ma non solo: Angelika Hutter, 31 anni, residente a Deggendorf in Baviera, pochi giorni fa era stata denunciata a Bolzano perché in possesso di oggetti atti a offendere. C'era attesa sugli ...