La Confessione di Peter Gomez stasera su Nove | Antonella Elia | A Non è la Rai nessun lolitismo VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 7 luglio 2023)alle 22:45 torna sulLasarà l'ospite della serata, 7 luglio 2023 alle 22:45, torna La, il programma condotto dasu. Il giornalista, questa settimana, intervisterà. La showgirl racconterà la sua carriera, dagli esordi a Non è la Rai, ai programmi in cui ha affiancato mostri sacri del piccolo schermo come Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Ecco alcuni stralci dell'intervista.su Non è la Rai "Non è la Rai? Ma quale! Oggi criticano tutto e non si può più fare niente. ...