(Di venerdì 7 luglio 2023)piu.com vi ripropone la fantasticaazzurra. Il trionfo azzurro a puntate nel torneo, con cronache, aneddoti, interviste ecc. La seconda punta della nostra rubrica dedicata al Trionfo del. Giornata 3 del 28 agostoCremonese – Torino** 1 – 2 Valeri di Roma Fiorentina –0 – 0 Marinelli di Tivoli (Roma) Juventus – Roma** 1 – 1 Irrati di Firenze Lazio – Inter* 3 – 1 Fabbri di Ravenna Lecce – Empoli 1 – 1 Santoro di Messina Milan – Bologna** 2 – 0 Manganiello di Pinerolo (TO) Monza – Udinese* 1 – 2 Di Bello di Brindisi Salernitana – Sampdoria 4 – 0 Massa di Imperia Spezia – Sassuolo** 2 – 2 Cosso di Reggio Calabria Verona – Atalanta 0 – 1 Prontera di Tricase (LE) *Giocate il 26 agosto ...

Continua ladi Marco Varetto e Vittorio Bianco (26esimi assoluti) che con la loro Renault Clio Rally5 si prendono la soddisfazione di vincere il Quarto Raggruppamento di Michelin ...Una stagione che possiamo certamente definireper il basket cittadino che ritorna a ... nella seconda parte, grazie al recupero degli infortunati, è stata una vera e propriaverso ...In maniera, da film. Come sbattere i pugni su una scrivania. Il messaggio era farsi ... sulle note delladelle Valchirie di Wagner. Quella di Apocalypse Now di Francis Ford ...

La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023: 2 puntata napolipiu.com

Una cavalcata trionfale, dall’inizio alla fine, senza mai perdere di vista quello che era l’obiettivo: la promozione. Così la squadra femminile della Virtus (nella foto) stacca con pieno merito il pas ...Calciomercato Palermo, Massolo ai saluti: i dettagli -Samuele Massolo può davvero lasciare il Palermo. Secondo quanto riportato ...