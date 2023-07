La Cassazione conferma l' assoluzione per i genitori di Renzi

Così Matteo Renzi, dopo laindell'assoluzione dei genitori dell'ex premier, Laura Bovoli e Tiziano Renzi nel processo per false fatture. 'Non esiste risarcimento per la ...La7.it - Laha confermato l'assoluzione di Tiziano Renzi e Laura Bovoli , genitori dell'ex premier Matteo Renzi, nel processo per emissioni di fatture false. I giudici hanno infatti ...Laha poi rigettato il ricorso proposto da Luigi Dagostino avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Firenze il 18 ottobre 2022 per il reato di cui al capo 4, ex art.

