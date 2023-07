La Cassazione conferma l’assoluzione di Tiziano Renzi e della moglie Laura Bovoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Diventa definitivadei genitori dell’ex premier Matteonel processo per false fatture. La corte diha dichiarato “inammissibile” il ricorso del Pg di Firenze contro il proscioglimento di, emesso dalla Corte di Appello del capoluogo fiorentino il 18 ottobre 2022 con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”. Ci sarà invece un appello bis per l’imprenditore Luigi Dagostino, che era stato condannato a nove mesi per truffa aggravata. In primo grado, ìl 7 ottobre 2019, i genitori dell’ex premier e attuale leader di Italia Viva erano stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione per emissione di fatture false. Contro il proscioglimento pronunciato dai magistrati di secondo grado, il Pg fiorentino ...