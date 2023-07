La Casa Bianca conferma | «Invieremo bombe a grappolo a Kiev | la Russia già le sta usando» L’Onu protesta | «Noi restiamo contrari»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Gli Stati Uniti fornirannoall’Ucraina. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, laè arrivata dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, che in un briefing allaha parlato della decisione come «la cosa giusta da fare». Le munizioni asono ordigni che in genere vengono sganciati da velivoli o elicotteri e contengono un certo numero di submunizioni, dette bomblets. Il vantaggio, in termini militari, è rappresentato dal fatto che un solo proiettile può colpire un’area molto vasta. Allo stesso tempo, questa dispersione rischia di centrare anche obiettivi non militari. Un rischio di cui lasembra perfettamente consapevole. «Riconosciamo che le munizioni a...

(ANSA) - WASHINGTON, 07 LUG - La Casa Bianca ha approvato la controversa fornitura di munizioni a grappolo a Kiev e l'annuncio e' atteso oggi dal Pentagono. Lo scrive il Washington Post.