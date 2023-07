La campagna di Meloni sulla giustizia è pericolosa Anm | su Affari la replica alle accuse mosse dalla premier

(Di venerdì 7 luglio 2023) "È pericolosissimo, vuol dire delegittimare la magistratura. Si fa passare l’idea che una parte di essa utilizzi il proprio legittimo potere per colpire una parte politica, in una deviazione del potere giurisdizionale". Con queste parole la vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Alessandra Maddalenasutaliani.itSegui sutaliani.it

... che Palazzo Chigi aveva fatto alla magistratura, colpevole, secondo la premier Giorgia, di ... Però, con laelettorale che sta diventando ormai rovente, una decisione dovrà pur essere ...Il messaggio di Palazzo Chigi è una sciabolata: una fascia della magistratura fa "opposizione attiva" e ha aperto in anticipo laelettorale per le Europee. Lei che in quella fase c'era ha un ...Da quando Giorgiaè entrata a Palazzo Chigi i fari si sono accesi su lei e sul suo Governo ...di svolgere un ruolo attivo di opposizione e abbia deciso così di inaugurare anzitempo la...

L’attacco di Meloni: “I magistrati fanno opposizione per la campagna elettorale delle europee” La Stampa

Lo scontro tra palazzo Chigi e magistratura nell'intervista ad Huffpost. “Se scoppia un’altra guerra fra magistratura e politica, ci rimette la politica che ...La vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Alessandra Maddalena replica su Affaritaliani.it le accuse mosse dalla premier ...