L’11 e 12 luglio torna Prime Day | l’evento Amazon per i clienti Prime

(Di venerdì 7 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) –e il 12sono i giorni designati quest’anno daperDay. L’atteso evento annuale diè riservato aied è caratterizzato da svariate offerte su un’ampia selezione di prodotti. Unica condizione: sono fruibili in un uno specifico arco temporale. La corsa al clic è dunque fissata tra la mezzanotte delfino alle 23:59 del giorno successivo.Iavranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi e di partner di vendita, inclusi quelli di molte piccole e medie imprese. Le offerte, in tutte le categorie – ...

febbraio torna in campo con i Pistons nella vittoria contro gli Hornets, dove mette quattro punti a referto. Il 142015 si trasferisce al Fenerbahçe, facendo così ritorno in Europa. Con ...MILANO - Dalla moda all'elettronica, passando per giochi e articoli per la casa: torna Prime Day,'appuntamento che dal 2015 Amazon dedica ai propri clienti Prime.e il 12la nuova edizione, con offerte su numerosi prodotti abbinati a eventi esclusivi di musica e weekend fuori porta con le piccole e medie imprese italiane. f01/fsc/gsl Condividi ......for Artists' Entrepreneurship e si terrà il prossimoe 12presso il Conservatorio di Musica "A. Casella" dell'Aquila. Musae coinvolge il Conservatorio A. Casella (in qualità di capofila),'...