L' 11 e 12 luglio torna Prime Day | l' evento Amazon per i clienti Prime

(Di venerdì 7 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'11 e il 12sono i giorni designati quest'anno daperDay. L'attesoannuale diè riservato aied è caratterizzato da svariate offerte su un'ampia selezione di prodotti. Unica condizione: sono fruibili in un uno specifico arco temporale. La corsa al clic è dunque fissata tra la mezzanotte dell'11fino alle 23:59 del giorno successivo.Iavranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi e di partner di vendita, inclusi quelli di molte piccole e medie imprese. Le offerte, in tutte le categorie – dalla moda ...

...delle imitazioni dei grandi personaggi della musica e dello spettacolo spin - off di tale e quale showin prima serata con le repliche della seconda stagione. Appuntamento oggi venerdì 7......Bertèlive con uno show, in cui si mette in gioco con le sue canzoni. Brani così attuali e potenti che riescono a viaggiare tra le generazioni e a raccontare tutti noi. Lunedì 24alle ...Chiaraquindi a essere balneabile. Il divieto di balneazione era stata disposto due giorni fa, mercoledì 5, dal sindaco di Genova Marco Bucci su segnalazione dell'Agenzia regionale per ...

Dal 13 al 16 luglio torna a Bergamo la festa del Punk Rock Raduno L'Eco di Bergamo

4' di lettura 07/07/2023 - Meno di una settimana all’inizio della VII edizione di RisorgiMarche, il festival nato nel 2017 all’insegna della solidarietà, dell’inclusività e dell’ecosostenibilità. Undi ...LAGO D'ORTA - 07-07-2023 --Torna in Piemonte la Goletta dei Laghi ... Nella tre giorni di tappa Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, il 10, 11 e 12 luglio, sarà presente sul Lago Maggiore (sponda ...