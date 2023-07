Kinder Brioss fatte in casa | buonissime per una merenda sana e genuina!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ricordi le merendedurante l’infanzia a base di? Vorresti realizzarle nella tua cucina per i tuoi figli? Allora sei nel posto giusto! Dimenticare leè impossibile e vedrai che replicarle sarà semplicissimo e veloce. Creando un impasto morbidissimo si potranno farcire lecon qualsiasi tipo di marmellata. Sarà un momento speciale da condividere in famiglia e che creerà nuovi e dolci ricordi.in: ecco gli ingredienti. Per preparare leindobbiamo selezionare come ingredienti: 300 gr di farina 00 145 ml di olio di semi di girasole 16 gr di lievito per dolci 190 ...