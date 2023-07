Kilman al Napoli | ci siamo | ormai manca solo una cosa

(Di venerdì 7 luglio 2023) I l grande obiettivo delper la difesa, Max, è già al lavoro con il Wolverhampton in Portogallo: è in Algarve, dove ieri è cominciato il ritiro precampionato dei Wolves. Una preparazione ...

I l grande obiettivo delper la difesa, Max, è già al lavoro con il Wolverhampton in Portogallo: è in Algarve, dove ieri è cominciato il ritiro precampionato dei Wolves. Una preparazione piena di dubbi per Max, .../ Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa tra ile il Wolverhampton per Max, individuato come potenziale sostituto di Kim. I Wolves valutano il proprio difensore 40 milioni,...Calciomercato, il Wolverhampton rifiuta l'offerta dei partenopei pere propone al centrale un rinnovo Prima offerta rifiutata delda parte del Wolverhampton per Max. Il centrale dei Wolves è il primo obiettivo per i partenopei per rimpiazzare Kim. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, gli inglesi non hanno ...

Sportitalia - Concorrenza per Kilman, affondo Napoli per Le Normand: la situazione CalcioNapoli24

NAPOLI - La Gazzetta dello Sport ha svelato i quattro profili seguiti dal Napoli come eventuali sostituti di Kim Min-Jae, difensore azzurro ad un passo dal Bayern Monaco: "Max Kilman è la soluzione pi ...Il difensore del Wolverhampton è in cima alla lista dei desideri dei campioni in carica. Si continua a trattare: tutti i dettagli ...