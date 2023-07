Kate Middleton | mamma e sorella bandite da Wimbledon | cosa è successo

(Di venerdì 7 luglio 2023)condivide con lae lala passione per il tennis. Aperò un episodio spiacevole le ha viste protagoniste. Uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno in estate è sicuramente, l’Olimpo del tennis. E ovviamente ad assistere al torneo c’era anche la Royal Family che ha da sempre un debole per questo sport. E in qualità di mecenate reale dell’All England Club nonché madrina del torneo, è attesa anchenel prestigioso royal box, la tribuna reale del Centre Court riservata ai Windsor e ai parenti più vicini.da sempre è appassionata di tennis ed è anche madrina di– (Fonte IG: @princeandprincessofwales) – ...

, Camilla le regala un nuovo titolo: ecco di cosa si tratta, l'abito blu incanta tutti alla celebrazione per Re Carlo III in Scozia L'amore di William eDopo anni e anni di ..., tenerezze con William d'Inghilterra alla seconda incoronazione di re Carlo in Scozia - guarda … POI IL BACIO, ANZI I BACI - E va detto che William non se la cava male. Governa ...Il fratello minore di, James, ha annunciato con una foto su Instagram della futura mamma Alizee di aspettare un figlio È in arrivo un nuovo royal baby a casa! James , il fratello minore die ...

Kate Middleton, tifosa scatenata di William d’Inghilterra. E il premio è un bacio a sorpresa! OGGI

William e Kate non sono, di certo, nuovi a dimostrazioni di affetto in pubblico. Il principe e la principessa del Galles, infatti, non hanno mai nascosto il loro amore (che dura da moltissimi ...Leonor di Spagna si è presentata all’Accademia militare con un completo bianco a pois neri che assomiglia all’abito di Kate Middleton.