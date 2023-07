Kata scomparsa | la terribile rivelazione sul rapimento | italiani sconvolti

(Di venerdì 7 luglio 2023)leya Alvarez èlo scorso 10 giugno da Firenze. Al momento non si sa ancora dove possa essere la piccola. Le autorità sono convinte che si tratti di un sequestro di persona e che tutto giri intorno all’ex Hotel Astor, dove lei risiedeva abusivamente con la madre e il fratello. Gli inquirenti stanno ancora passando al setaccio i filmati girati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona. Tuttavia non sembrano esserci più dubbi: il percorso che hanno fatto i rapitori della bimba è stato tracciato. (Continua dopo le foto) Leggi anche: L’amata coppia si dice addio dopo 6 anni di matrimonio e due figli Leggi anche: Facebook a pagamento in Italia, è questione di giorni: ecco cosa succederà a breve, il percorso che hanno seguito i rapitori I sequestratori ...

Lo scorso 10 giugno la piccola è svanita nel nulla dall'ex hotel Astor di Firenze: dopo l'allarme sono scattate le ricerche e le indagini su più fronti, perquisizioni e interrogatori, che fino a ora ...Times Is running out. Calzano a pennello le parole dell'immortale successo dei Muse sull'indagine sul rapimento di, la bimba peruviana di cinque anni,a Firenze lo scorso 10 giugno. A breve sarà trascorso un mese e non solo la piccola non è tornata dai propri genitori, ma, al momento, non vi è uno ...Al centro della puntata, anche la storia di, la bambina di 5 annilo scorso 10 giugno, a Firenze. Gli inquirenti stanno setacciando ogni pista per capire chi possa averla rapita e ...

Bambina scomparsa, 27 giorni senza Kata. Video e misteri, sentite 70 persone LA NAZIONE

Lo scorso 10 giugno la piccola è svanita nel nulla dall'ex hotel Astor di Firenze: dopo l'allarme sono scattate le ricerche e le indagini su più fronti, perquisizioni e interrogatori, che fino a ora n ...Novità sulla scomparsa di Kata Ci sono novità su Kata, la bambina scomparsa a Firenze, che potrebbero portare ad una svolta. Un parente della famiglia di Kata sarebbe attenzionato dagli inquirenti. Il ...