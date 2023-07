Kata | rivelazioni sconvolgenti a 27 giorni dalla sua scomparsa

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 7 luglio 2023) Oggi Notizie Immergiti nel mistero delladi: un caso intricato che tiene in tensione tutta Italia. Scopri i dettagli emersi dalle indagini, fra cui l'analisi di filmati di videosorveglianza e le più di 70 testimonianze raccolte. Approfondisci le ipotesi degli inquirenti che, tra piste avvalorate e abbandonate, cercano di ricostruire il puzzle della sparizione della piccola. Un articolo che ti terrà incollato alla lettura fino all'ultima parola, alla ricerca della verità nascosta dietro questa dolorosa vicenda. Di cosa parliamo in questo articolo...die il lavoro degli inquirenti Utilizzo delle video sorveglianze per l'indagine Il coinvolgimento del racket degli affitti Il filmato del furgone vicino al luogo del presunto rapimento Possibile tempo e modalità del ...