(Di venerdì 7 luglio 2023) Giulio(125 Atp) si è qualificato per idi finale del challenger tedesco di(73.000 di montepremi su terra battuta)ndo per 46 63 64 il francese Benoit. Ai...

Giulio(125 Atp) si è qualificato per i quarti di finale del challenger tedesco di(73.000 di montepremi su terra battuta) battendo per 46 63 64 il francese Benoit Paire. Ai quarti ...Giulio(125 Atp) ha superato il primo turno nel challenger tedesco di(73.000 di montepremi su terra battuta) battendo il qualificato australiano Akira Santillan per 63 75. Agli ottavi ...Giulio(125 Atp) è l'unico italiano in gara nel challenger tedesco di(73.000 di montepremi su terra battuta). L'azzurro incontrerà al primo turno un giocatore proveniente dalle ...

Karlsruhe: Zeppieri batte Paire e vola ai quarti Tiscali

Giulio Zeppieri (125 Atp) si è qualificato per i quarti di finale del challenger tedesco di Karlsruhe (73.000 € di montepremi su terra ...Giulio Zeppieri (125 Atp) ha superato il primo turno nel challenger tedesco di Karlsruhe (73.000 € di montepremi su terra battuta) battendo ...