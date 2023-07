(Di venerdì 7 luglio 2023) La vecchia signora torna a promuovere l’interesse per un attaccante che, a 28 anni, potrebbe rinforzare la linea degli attaccanti piemontesi Lasta ancora cercando di chiudere le mosse con cui il club bianconero può cercare di rafforzare la propria rosa per la prossima stagione. I rivali si stanno avvicinando a poco a poco L'articolo

Ancora un mese e mezzo, dunque, per le 20 di A per rinforzarsi e farsi trovareall'esordio, ... La, infine, sarà chiamata all'esordio a Udine contro i friulani. Dalla terza, però, si fa ...... in Premier League, dove partiranno prima di noi, alvia ci sarà subito Chelsea - Liverpool, ... Il turno successivo, settembre 17, roba buona con il derby di Milano e- Lazio alla ...Il primo vestirà la maglia dell'Inter, invece il secondo giocherà alla corte della. La ... Ora i figli sonoa riscrivere la storia dopo tanto tempo. Marcus Thuram è nato a Parma il 6 ...

Juventus, pronti 30 milioni di euro per Berardi DailyNews 24

Ieri l'agente del francese alla Continassa: il Polpo resiste, nonostante l'offerta al rialzo dall'Arabia, ma se va via ecco il serbo ...La Juventus si appresta a rinnovare le fasce: non solo Castagne nel mirino, Giuntoli ha altri obiettivi che potrebbero arrivare dal calciomercato ...