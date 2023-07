Juventus | le prime parole di Giuntoli | “Da bambino facevo 8 ore in pullman per vedere i bianconeri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Laha ufficializzato Cristiano. L’ex direttore sportivo del Napoli è il nuovo Football Director del club bianconero. A 51 anni, è il coronamento di un sogno: lesensazioni “sono state incredibili, quasi indescrivibili. Per uncome me, che partiva da Prato ine faceva otto ore di viaggio perla, è motivo di grandissima soddisfazione, è un’emozione veramente incredibile“. Sono ledida bianconero, che aggiunge: in questi momenti penso “a mio papà, che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo”. Dopo una carriera partita con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B, continuata con il Carpi ...