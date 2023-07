Juventus | Giuntoli pensa a Laporte per la difesa

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lavorrebbe liberarsi di Bonucci e del suo ingaggio pesante per arrivare adel Manchester City Lavorrebbe liberarsi di Bonucci e del suo ingaggio pesante per arrivare adel Manchester City. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrale è un vecchio pallino di Cristiano

Ormai manca solo l'ufficialità, mapuò già considerarsi il direttore sportivo della. Una telefonata con Allegri già c'è stata, per condividere le idee, che poi sicuramente verranno ...... infatti, già in questa giornata il nuovo direttore sportivo Cristianopotrebbe siglare la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà per lungo tempo alla...non solo può essere cinico e spietato, deve esserlo. Con lo scudetto appena conquistato a Napoli, ha acquisito la credibilità necessaria per sistemare la, la quale si è resa conto ...

Juventus, Bonucci fuori dal progetto. Giuntoli vuole Laporte Corriere dello Sport

Dal Chelsea al Tottenham, Dusan nel mirino delle big. Occhio ai bavaresi se mollano Kane. Il canadese del Lille alternativa bianconera, ma il costo spaventa ...Come riporta Gazzetta, oggi il Giuntoli Day, da quando si è liberato dal Napoli è già stato alla Continassa e parlato con le massime cariche bianconere e oggi finalmente ci sarà la firma ufficiale sul ...