Juventus-Giuntoli | è ufficiale Un motivo di grande orgoglio

Lo scorso 30 giugno l'ufficialità del suo addio al Napoli , ora l'ufficialità del suo nuovo matrimonio con la. Un amore già messo in calendario dalle parti: Cristianoe il club bianconero si erano già accordati negli ultimi mesi e il via libera di Aurelio De Laurentiis ha permesso al ...Football Club , società quotata su Euronext Milan, ha raggiunto un accordo con Cristianoper il conferimento allo stesso dell'incarico di Football Director fino alla conclusione ...Questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere il profilo di Cristiano, fresco direttore sportivo della. Abituato a lavorare dietro le quinte, il nuovo dirigente bianconero ...

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore della Juventus, ora è ufficiale. Lo scorso 30 giugno il dirigente si era svincolato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis e nel giro di una settimana si è legato ...(Adnkronos) – Cristiano Giuntoli è il nuovo ‘football director’ della Juventus. La società bianconera ufficializza l’arrivo del dirigente, che ha appena lasciato l’incarico di direttore sportivo del ...