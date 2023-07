Juve | Weah non basta | contatti per Molina

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un altro esterno per Allegri. Dopo aver chiuso l'arrivo dal Lille di Timothy, pagato poco più di 10 milioni di euro (il comunicato...

... Frattesi va all'Inter, Luka Romero al Milan, Kolasinac all'Atalanta, Izzo torna al Monza, Beukema è del Bologna, laha annunciato l'arrivo di. Ufficiale anche Quina all'Udinese, Bellanova ...... Frattesi va all'Inter, Luka Romero al Milan, Kolasinac all'Atalanta, Izzo torna al Monza, Beukema è del Bologna, laha annunciato l'arrivo di. Ufficiale anche Quina all'Udinese, Bellanova ...Il centrocampista ha detto sì alla proposta: fumata bianca ad un passo per la Juventus Dopo aver accolto Timothynei giorni scorsi, il calciomercato della Juventus si sta concentrando sulle operazioni in uscita.

Cabrini: “Annata difficile per la Juve. Weah Se è come il papà…” Juvenews.eu

Un altro esterno per Allegri. Dopo aver chiuso l'arrivo dal Lille di Timothy Weah, pagato poco più di 10 milioni di euro (il comunicato recita '10,3 milioni (pagabili in due esercizi) e oneri accessor ...La Juventus è pronta a investire per rinforzare il settore avanzato ... Uno di quest'ultimi si aggiungerebbe al giocatoreTimothy Weah già acquistato dalla società bianconera.