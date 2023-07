Mancano ormai pochissimi giorni al via ufficiale della stagione 2023/24 della. La squadra di Allegri si radunerà alla Continassa il 10 luglio, per poi disputare tre amichevoli di lusso negli Usa a fine mese. Guarda il ...Il calciatore è tornato ad allenarsi alla Continassa già oggi, ovvero una settimana prima dalufficiale quando gli altri giocatori bianconeri si ritroveranno in campo dopo le vacanze. Dopo ...Sky sgancia la bomba, Giuntoli proverà a rafforzare le fasce: l'ingaggio di Weah non può bastare. Ecco il nuovo nome del futuro diesse. La data delbianconero è fissata per il prossimo 10 luglio . Le agognate vacanze, insomma, stanno quasi per terminare. Per qualcuno, in realtà, sono già finite.

Juve, raduno e amichevoli dell'estate 2023: le date La Gazzetta dello Sport

Londra chiama, e la Juventus ha il telefono accesso: affare sbloccato per 21milioni di euro. Una cifra da investire subito per Giuntoli ...Raduno del Milan lunedì 10 luglio a Milanello. I rossoneri inaugurano la nuova stagione con allenamento pomeridiano a partire dalle 17. Dopo pranzo, a partire dalle 14.30, prevista anche la prima conf ...