Just Eat prosegue nella crescita | il suo modello di delivery con rider dipendenti arriva a Pavia | dove sono previste 25 assunzioni

punta ad espandersi in Italia, con investimenti per incrementare i ristoranti presenti sulla piattaforma e con un piano di assunzioni che prevede l'ingresso di 2mila nuovi rider con contratto ...Se voglio, me la portano addirittura sotto casa in bici, come con". Si esprime inoltre sull'inasprimento delle pene previste dal disegno di legge per la riforma del Codice della Strada per ...106. È il numero di chili di pizza al cioccolato che sono stati ordinati in Italia lo scorso anno, stando alla ricerca di Doxa per. Un numero che può risultare piccolo se si pensa al totale delle pizze che vengono cotte solo ogni giorno nel nostro Paese, ma che cresce esponenzialmente in importanza se si mette al centro ...

Just Eat si espande in Italia, 2mila assunzioni in un anno - Lombardia Agenzia ANSA

Just Eat punta ad espandersi in Italia, con investimenti per incrementare i ristoranti presenti sulla piattaforma e con un piano di assunzioni che prevede l'ingresso di 2mila nuovi rider con contratto ...Il 7 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Cioccolato, uno degli alimenti più venduti in Italia, garantendo un business da due miliardi.